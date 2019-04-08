Москва, 8 апреля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Факт остаётся фактом, за последние несколько лет качество заемщиков в России не стало лучше, при этом политика ЦБ РФ повлияла на то, что кредиторы всех уровней начали более тщательно относиться к качеству своего портфеля, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Фирс Журавлёв. Кредитор описывает имущество вдовы. 1862

Например, уровень долговой нагрузки, так называемый, показатель PTI, по разным оценкам варьируется от 10 до 30% в зависимости от методики расчета. Однако его важно смотреть в привязке к доходам. Если они высокие, то 10, 30 и порой даже 50% зарплаты на оплату кредитов — это приемлемо, в отличие от категории, где доходы ниже прожиточного минимума и где уже 10% может вызывать опасения. Сейчас более 8 млн заемщиков из 56 млн граждан РФ с действующими кредитами тратят на погашение долга более 50% своего дохода. При этом более половины из них имеют доход от 20 до 50 тыс. рублей.

«Пропустив последовательно хотя бы два платежа, клиент заметно снижает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а дополнительные займы еще больше ухудшают его возможности обслуживать свои кредиты и в принципе не являются выходом из ситуации. Банки, принимая эти факторы в расчёт, отказывают тем, кто имеет непогашенный кредит, просрочку, либо у кого показатель PTI вызывает опасения», — отметил эксперт.

Безусловно, получая отказ в кредите, клиент не перестаёт нуждаться в деньгах и ищет альтернативные методы. Иногда, действительно, таким кредитором может стать организация вне реестра, что ставит под риск жизнь и имущество заёмщика.

По его мнению, физическим лицам для избежания неприятных ситуаций в виде отказов и впоследствии просроченных долгов стоит помнить, что надо брать деньги, исходя из необходимости, а не из сиюминутных желаний, здраво оценивать свои финансовые возможности, не просить денег больше, чем необходимо. Если кредитная история уже испорчена, а заемные средства нужны, то в начале стоит решить проблемы со старыми долгами, начав работать с просрочкой.

«Известны случаи, когда за три дня человек, обратившись к коллектору, гасил задолженность, коллектор исправлял его кредитную историю в БКИ (а он обязан это сделать в силу закона) и уже на третий день бывший должник получал ипотеку. После погашения шансы, что будет одобрена ссуда, резко возрастают», — пояснил Мехтиев.

Как сообщало ИА REGNUM по данным Объединенного кредитного бюро, в первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов.

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