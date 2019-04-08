Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга. Пострадавшие от кипятка квартиры в доме №49 на 2-й Комсомольской улице будут отремонтированы за счет городских средств.

Https://vk.com/spb_today Место прорыва трубы в Петербурге, повлекшего гибель женщины (цитата группы «ДТП и ЧП")

Напомним, поток горячей воды, вырвавшийся из лопнувшей рядом с домом трубы, выбил окно квартиры на первом этаже и попал на пожилую женщину, которая от ожогов скончалась на месте. Ее 39-летний сын получил ожоги ног и был госпитализирован. Из дома эвакуировали 35 человек.

«Я понимаю что там расстояние между квартирой и теплотрассой совершенно минимальное, три метра всего-навсего. Понимаю, что это несчастный случай. Тем не менее надо этим заниматься. И в первую очередь, конечно, смотреть перекладку (сетей) вблизи учреждений. Это первое. Второе, надо оказать всяческое содействие семье погибшей», — сказал Беглов на совещании в Смольном с членами городского правительства (цитата по репортажу телеканала «Санкт-Петербург»).

Александр Беглов от имени правительства Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины, поручил оказать содействие в организации похорон. Семье погибшей петербурженки будет выделена материальная помощь в размере 2 млн рублей и полностью возмещен ущерб, нанесённый имуществу.

Врио губернатора поручил главе администрации Красносельского района Олегу Фадеенко организовать ремонт всех пострадавших квартир этого дома за счет городского бюджета. «Город должен взять на себя все расходы. Это наша общая беда, и мы обязаны помогать петербуржцам, оказавшимся в сложной ситуации», — заявил Беглов.

В свою очередь, профильный вице-губернатор Максим Шаскольский сообщил, что на замену изношенных инженерных сетей будет ежегодно тратиться почти 15 млрд рублей. В настоящий момент износ тепловых сетей в Петербурге составляет 44,8%. Для его сокращения в год необходимо ремонтировать порядка 350 км тепловых сетей.

Тем временем в ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежит аварийная труба, проинформировали, что на месте аварии по состоянию на 14:00 мск произведен демонтаж теплосетей. «Начинается монтаж нового участка. Планируется заменить порядка 25 метров трубопровода», — уточнили энергетики.

Капремонт теплосетей на данном участке проходил в 1994 году. Экспертиза промышленной безопасности проводилась в 2018 году, срок службы трубопровода был продлен до 2021 года.

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Напомним, по факту трагедии в Красносельском районе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель человека».