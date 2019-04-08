В Кремле следят за ситуацией на топливном рынке — Песков
Москва, 8 апреля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В Кремле неоднократно обсуждали и рассматривали тему регулирования топливного рынка, однако считают это прерогативой российского правительства, заявил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, соответствующие экспертные подразделения администрации президента внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке.
«Вопрос этот неоднократно обсуждался и рассматривался, в том числе на совещаниях в Кремле», — заявил Песков, добавив, что данная тема является прерогативой правительства России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о продлении заморозки цен на бензин на внутреннем рынке еще на квартал, с 1 апреля по июнь 2019 года. В Минэнерго РФ считают, что данного срока вполне достаточно, и далее соглашение продлевать уже не будут.
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