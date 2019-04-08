Москва, 8 апреля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В Кремле неоднократно обсуждали и рассматривали тему регулирования топливного рынка, однако считают это прерогативой российского правительства, заявил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

По словам представителя Кремля, соответствующие экспертные подразделения администрации президента внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке.

«Вопрос этот неоднократно обсуждался и рассматривался, в том числе на совещаниях в Кремле», — заявил Песков, добавив, что данная тема является прерогативой правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о продлении заморозки цен на бензин на внутреннем рынке еще на квартал, с 1 апреля по июнь 2019 года. В Минэнерго РФ считают, что данного срока вполне достаточно, и далее соглашение продлевать уже не будут.

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