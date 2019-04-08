Москва, 8 апреля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Олег Басилашвили, выступил против объединения театров. Об этом на совещании в Союзе театральных деятелей заявил председатель СТД Александр Калягин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Басилашвили

Калягин зачитал письмо Басилашвили. Его главная мысль заключается в том, что сила российского театра заключается в его разнообразии.

«Мне говорят, актеры смогут играть и там, и здесь. Не приведет ли эта система к окончательному уничтожению одного из великих достижений российской сцены — театра-семьи, театра-дома, театра единомышленников. Богатство российского театра определялось еще тем, что были разные театры сильные: МХАТ и чуждый ему Мейерхольд, Товстоногов, Любимов, Малый театр и так далее. Искусственное «взаимопроникновение», на мой взгляд, приведет к уничтожению этого богатства. Мне говорят, ярославский театр в результате слияния вырвется на другой уровень, и внутрироссийский, и международный. Кто определил этот уровень, произошедший благодаря слиянию? Почему, говоря о сегодняшнем российском театре, говорят, что надо кого-то догонять? Что, мы отстаем чуть не на сто лет от мирового театра?», — процитировал Олега Басилашвили Александр Калягин.

Олег Басилашвили критикует планы по передаче объединению театров строящейся сцены МХТ им. Чехова в Москве. Он считает, что здание должно стать гастрольной площадкой для всех театров, а не принадлежать объединению.