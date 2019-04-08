Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. График разводки 12 разводных мостов, перекинутых в Петербурге над Большой Невой, Малой Невой и Большой Невкой, опубликовало 8 апреля СПб ГБУ «Мостотрест».

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост

Навигационный период для разводки мостов по Большой Неве и Малой Неве устанавливается с 10 апреля по 30 ноября, для мостов, перекинутых через Большую Невку, — с 20 апреля по 15 ноября.

Два раза за ночь в 2019 году будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Раньше всего, в 01:10 мск, будет прекращаться движение транспорта по Дворцовому мосту. Позже всего, в 05:45 мск, будет возобновляться движение по Володарскому мосту.

Разводка Сампсониевкого, Гренадерского, Кантемировского мостов через Большую Невку будет производиться только по предварительной заявке, которую судовладельцы и другие заинтересованные организации должны подать за двое суток.

С графиком разводки мостов 2019 года можно ознакомиться на портале «Мостотреста».

В режиме реального времени здесь публикуется информация о планируемых разводках и о положении крыльев разводного пролета каждого разводного моста. Аналогичная информация — на страницах предприятия в соцсетях.