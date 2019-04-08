Вашингтон, 8 апреля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В марте 2019 года объем продаж на автомобильном рынке США сократился на 3,1%, всего в стране было продано 1 млн 705 тыс. 715 автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает агентство «Автостат».

(сс) Davide Gabino (aka Stròlic Furlàn) Автомобильное движение. Нью-Йорк, США

Авторынок США продолжает демонстрировать падение с начала 2019 года. По результатам марта 2019 года годовой уровень продаж, очищенный от сезонности, составил 17,42 млн автомобилей. Всего за первый квартал 2019 года в США было продано 3 млн 989 тыс. 468 автомобилей и внедорожников, что на 3,2% ниже, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидеры рынка в США практически не меняются. В марте автомобили General Motors были по-прежнему на первом месте по продажам. Компания реализовала 271 777 автомобилей (-8,3%). Второе место занимает Ford с показателем 230 382 проданных машины (-5,2%). Тройку лидеров замыкает Toyota, чьи продажи составили 214 947 авто (-3,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года автомобильный рынок в США снизился на 2,9% относительно аналогичного периода 2018 года. Всего было продано 1 268 571 авто.

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