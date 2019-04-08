Великий Новгород, 8 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Ситуацию в сфере здравоохранения Новгородской области региональный министр здравоохранения Антонина Саволюк рассчитывает изменить к лучшему за ближайшие три года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом министр заявила сегодня, 8 апреля, комментируя итоги прокурорских проверок соблюдения законодательства о здравоохранении, в ходе которых вскрыты многочисленные нарушения законности.

Константин Маковский. В приемной у доктора. 1870

«Мы работаем над тем, чтобы медицинская помощь была доступнее и качественнее. Мы понимаем, что вопросы, которые копились годами, невозможно решить быстро. Уже предпринимаются меры, которые позволят повысить качество медицинской помощи. Мы надеемся, что за ближайшие три года вместе со своими коллегами из министерства, врачами, партнерами сможем изменить ситуацию в лучшую сторону. Уже есть положительная динамика», — заявила министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.

Она также напомнила, что по поручению губернатора Новгородской области Андрея Никитина в регионе создана специальная комиссия, которая проверяет качество оказания медицинской помощи в регионе, в том числе факты о работе скорой помощи.

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Кроме того, в министерстве здравоохранения отчитались, что за время участия Новгородской области в программе «Земский доктор» с 2012 года удалось привлечь на работу в регион 130 врачей и с 2018 года — 13 фельдшеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Новгородской области в ходе проверок подтвердила отсутствие необходимых ФАПов в 20 населённых пунктов региона, нехватку специалистов в Мошенской больнице, факты 6-часового ожидания скорой помощи в Шимском и Окуловском районах, однако не нашла подтверждения сообщениям в СМИ о якобы летальных случаях из-за несвоевременного оказания медицинской помощи в Шимском районе Новгородской области.

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Напомним также, что с начала 2019 года в Новгородской области запущены процессы оптимизации системы здравоохранения, в рамках которых ликвидируются круглосуточные стационары в ряде больниц, предусмотрено объединение медицинских учреждений. Вместо оптимизированных медучреждений жителям обещаны выездные приёмы специалистов из областного центра, мобильные ФАПы и другое передвижное медицинское оборудование.

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