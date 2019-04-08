Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд в понедельник, 8 апреля, продолжил выездное заседание по делу о теракте в петербургском метро, совершенном 3 апреля 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимые по делу о теракте в метро

Суд опросил еще шестерых потерпевших в зале заседаний. Одним из них был Сергей Малюков, который поначалу отказывался давать показания, так как не видел в этом необходимости. При взрыве у него погибла 20-летняя дочь Ксения. Малюков сообщил, что пришел в зал суда, чтобы посмотреть на 11 обвиняемых.

«Как свидетель я ничего не могу сказать, меня там не было. У меня дочь погибла, я просто хотел посмотреть на этих людей», — сказал Сергей Малюков.

Напомним, на скамье подсудимых находятся 11 выходцев из азиатских стран СНГ: Аброр и Акрам Азимовы, Сайфулла Хакимов, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматовы, Дилмурод Муидинов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова, Содик Ортиков.

Сергей Малюков сообщил, что его дочь днем 3 апреля 2017 года отправилась на встречу, утром того дня он видел ее живой в последний раз. «У нее было свидание с женихом», — рассказал отец погибшей. Больше на связь девушка уже не выходила, однако родные не сразу связали ее отсутствие с терактом.

«Мы узнали 4 апреля, утром. На опознание приехали втроем», — сообщил Малюков. Некоторые конечности у тела Ксении отсутствовали, семье пришлось опознавать и вещи погибшей.

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Добавим, фигурантам дела вменяют участие в террористическом сообществе «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. По версии следствия, эти люди подготовили теракт во имя так называемого «джихада» и установления единого шариатского государства, а также пытались таким образом заставить российские власти вывести войска из Сирии. Подсудимые вину не признают.

Напомним, два года назад в вагоне поезда Петербургского метрополитена террористом-смертником было приведено в действие взрывное устройство, убившее 15 пассажиров и ранившее еще несколько десятков человек.