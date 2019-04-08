Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Формальная статистика количества предприятий в России всегда вызывает много вопросов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 апреля, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя сообщения о том, что число зарегистрированных в России ИП впервые превысило число зарегистрированных юридических лиц.

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Ранее агентство «Федеральная служба информации» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и реестра ИП сообщило, что в первом квартале 2019 года число ИП в России превысило 4 миллиона, а число юрлиц опустилось ниже этой отметки. Подобное фиксируется впервые за всю историю статистических наблюдений. Агентство отмечает тенденцию последовательного сокращения числа зарегистрированных в России юридических лиц.

«Подобная статистика всегда вызывает много вопросов. В Петербурге власти несколько лет оперировали цифрой в 370 тысяч малых предприятий. Такие данные им предоставляли в статистической службе.

А в налоговой службе нам говорили, что таких предприятий — 100 тысяч. Как выяснилось, в Петростате считают все когда-либо открытые ИП, не учитывая, сколько из них закрылось. Но и статистика налоговой службы тоже своеобразна: 100 тысяч — это все, кто сдают отчеты. При этом реальные ли там отчеты или формальные бланки — неясно.

По нашим оценкам, реальное число действующих малых предприятий в Петербурге — в лучшем случае 50 тысяч. Так что главный вопрос не в том, стало ли в России больше ИП или стало ли меньше юридических лиц, а в том, как именно их считают», — отметил Алексей Третьяков.