Симферополь, 8 апреля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Начало взимания курортного сбора на территории Республики Крым перенесено на 1 мая 2021 года. Такое решение 8 апреля было принято на внеочередном заседании Госсовета Крыма. Изменения в статью 3 Закона РК «О введении курортного сбора», внесенные главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, депутаты поддержали сразу в двух чтениях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Перенос срока обусловлен значительным количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации туристического бизнеса к новой структуре турпотока, которая также изменится после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью Российской Федерации, в результате чего большую долю среди туристов будет занимать семейный туризм. Также до начала взимания курортного сбора экспертами туристской отрасли отмечаются значительные имиджевые и репутационные риски в сезоне 2019 года», — пояснил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Кроме того, Константинов обратил внимание на риск ухода туристов в теневой сектор и неравные условия конкуренции для легальных средств размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперимент по взиманию курортного сбора работает на Алтае, а также в Краснодарском крае и Ставропольском крае с 2018 года. В Крыму, который также является участником эксперимента, было принято решение перенести введение сбора на 2019 год.

5 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал планы по новой отсрочке введения курортного сбора в республике, а также рассказал о планах по возможному выходу республики из эксперимента.

Об этом: Крым хочет выйти из эксперимента по курортному сбору — Аксёнов