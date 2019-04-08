Москва, 8 апреля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. «Потрясением» стал бы не выход России из Совета Европы, а сохранение ею своего членства в СЕ с учетом всех обстоятельств, и такого развития событий по-прежнему нельзя исключать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 апреля, комментируя высказывания генерального секретаря Совета Европы.

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Как сообщалось ранее, Турбьёрн Ягланд заявил, что возможный выход Росси из СЕ станет «настоящим потрясением для Европы». По мнению Ягланда, России должно быть возвращено право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Формальное исключение России из СЕ может произойти летом 2019 года — к этому моменту Россия будет «задерживать» свои взносы за два года.

«Турбьёрн Ягланд что-то такое своё, сугубо западноевропейское накручивает, говоря, что возможный выход России из Совета Европы может стать для Европы «настоящим потрясением». Никакого потрясения не будет. Да, европейцам такое наше присутствие под их контролем удобно, но не более того. Европа без нашего участия в Совете Европы вполне проживёт. Правда, ей самой придётся раскошеливаться на свои политико-правовые выверты, но это, повторю, не смертельно.

Что же касается нашей страны, то её членство в Совете Европы — это искусственная конструкция, плод горбачёвско-ельцинско-козыревского подхода к международным делам. От наброшенных на неё при вступлении в СЕ политических пут России давно пора отказаться, и всё к этому, похоже, идёт.

Так что, если после всех разговоров по поводу нежелания России мириться с положением «мальчика для битья» в Совете Европы мы всё же согласимся там остаться, это точно будет ударом. Ударом и по всей современной внешней политике нашей страны, в которой усиливается суверенная составляющая, и особенно по авторитету внешнеполитического истеблишмента.

Впрочем, это вполне может произойти, поскольку в этом истеблишменте всё ещё очень много тех, кто и затаскивал Россию в Совет Европы, в «общие пространства» с Европейским союзом, в «партнёрство» с НАТО», — отметил Михаил Демурин.