Ереван, 8 апреля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Суд общей инстанции Еревана, сегодня, 8 апреля, удовлетворил ходатайство Комитета государственных доходов (КГД) Армении об аресте директора компании «Спайка» Давида Казаряна.

armenpress.am Акция протеста сотрудников компании «Спайка»

КГД утверждает, что одна из крупнейших компаний Армении, которая занимается грузоперевозками, уклонилась от налоговых обязательств, нанеся ущерб государству в размере 7 млрд драмов (более 14 млн долларов). Компания «Спайка» отвергает данное обвинение.

Между тем, сотрудники компании «Спайка» в знак протеста против решения суда перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване. Они, в частности, окружили автомобиль, на котором Казаряна перевозили из здания суда в СИЗО, сообщает azatutyun.am.

Представитель «Спайки», между тем, через мегафон призвал протестующих не предпринимать «неправомерных действий», заявив, что те, кто предпринимает подобные действия, не имеют отношения к компании. Протестующие затем освободили проезжую часть проспекта.

«Сегодня против бизнеса применена грубая сила. Мы выступим с заявлением, очень критическим. Все наши партнеры в Армении и за рубежом также выступят с заявлениями в связи с этой позорной ситуацией. Они не осознают, к каким последствиям для экономики приведет подобное несправедливое отношение к бизнесменам», — заявили участники акции.

Как считают протестующие, принято абсолютно несправедливое решение и это показывает, что питаемые год назад мечты абсолютно обнулены.

«Мы не уйдем отсюда и требуем, чтобы к наш вышел Пашинян, чтобы он ответил на вопросы, а если не придет, то начинаем акции гражданского неповиновения по всей стране. Ближайшие наши шаги покажут, на что способна «Спайка». На протяжении десятилетия мы помогали десяткам хозяйств в Араратской области и опустошенная долина зацвела благодаря и нашим усилиям, и сейчас мы стоим здесь и требуем справедливости», — заявляют сотрудники компании.

По предварительным данным, несколько протестующих были задержаны полицией. Однако, как сообщил представитель компании «Спайка», заместитель начальника полиции Еревана пообещал, что всех подвергнутых приводу лиц отпустят.

По данным армянской прессы, владельцем компании «Спайка» является Микаэл Минасян — зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна, который подал в отставку после массовых акций протеста в апреле 2018 года.