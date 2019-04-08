В Москве организуют массовую проверку объектов строительства
Москва, 8 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 51 объект строительства в Москве, проведя 340 исследований. Об этом журналистам сообщил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.
«По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведённым исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», — отметил чиновник.
Он добавил, что в ближайшее время будет проведена проверка строительства крытого катка спорткомплекса «Олимпийская деревня-80» на западе Москвы. Специалисты проверят качество фасадных конструкций, огнезащиту металлических конструкций, исследуют применяемые стройматериалы на негорючесть.
В число проверяемых объектов войдут физкультурно-оздоровительные комплексы, образовательные учреждения, кинотеатры, гостиничные комплексы и дома по программе реновации. Плановые проверки также пройдут на участке Северо-восточной хорды от Измайловского до Щёлковского шоссе, участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дороги от Дмитровского шоссе до проектируемого проезда №5557 вдоль Савёловской железной дороги и других трассах.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Олимпийской деревне в Москве появится крытый каток. В настоящий момент на объекте возведён каркас здания, ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем.
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