Москва, 8 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 51 объект строительства в Москве, проведя 340 исследований. Об этом журналистам сообщил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведённым исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», — отметил чиновник.

Он добавил, что в ближайшее время будет проведена проверка строительства крытого катка спорткомплекса «Олимпийская деревня-80» на западе Москвы. Специалисты проверят качество фасадных конструкций, огнезащиту металлических конструкций, исследуют применяемые стройматериалы на негорючесть.

В число проверяемых объектов войдут физкультурно-оздоровительные комплексы, образовательные учреждения, кинотеатры, гостиничные комплексы и дома по программе реновации. Плановые проверки также пройдут на участке Северо-восточной хорды от Измайловского до Щёлковского шоссе, участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дороги от Дмитровского шоссе до проектируемого проезда №5557 вдоль Савёловской железной дороги и других трассах.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Олимпийской деревне в Москве появится крытый каток. В настоящий момент на объекте возведён каркас здания, ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем.

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