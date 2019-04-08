Сеул, 8 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В Южной Корее прошел первый аукцион виски, сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

72-летний односолодовый виски

По словам источников, бутылка 72-летнего односолодового шотландского виски Macallan Genesis Decanter, выпущенная ограниченным тиражом, ушла с молотка за 150 млн вон (~$131 183). Стартовая цена за бутылку элитного виски составила 70 млн вон (~$61 218).

Аукцион, прошедший в Seoul AuctionGangnam Center, посетили более 100 человек.

Известно, что всего было произведено 600 бутылок 72-летнего односолодового виски Macallan Genesis Decanter и только две бутылки были доставлены в Южную Корею.

По предварительным данным, вторую бутылку виски выкупили представители Lotte Hotel для бара в отеле SIGNIEL Seoul.