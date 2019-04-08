Москва, 8 апреля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Президент отметил, что форум объединяет тех, кто вовлечён в решение важных, востребованных задач, связанных с освоением и развитием Арктики, сбережением её уникальной природы и традиций живущих здесь народов.

«Россия стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Только всем вместе можно превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнёрства», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам успешной и плодотворной работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании V Международного форума «Арктика — территория диалога». который пройдет в Санкт-Петербурге 9−10 апреля.

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