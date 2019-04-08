Новосибирск, 8 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Новосибирск в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом» посетил агитпоезд с трофеями российской армии, изъятыми у группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии. Агитпоезд отправился из Москвы 23 февраля, в Новосибирск он прибыл 6 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sfo.gov.ru Новосибирск посетил агитпоезд с трофеями российской армии, изъятыми у группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии

Передвижную выставку военных трофеев посетили более 30 тысяч человек — в том числе ветераны войны и военной службы, труженики тыла, военнослужащие, представители военно-патриотических организаций, волонтеры. В Новосибирске поезд пробыл несколько часов.

Приветствуя участников и организаторов акции, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что эта акция всероссийского масштаба «несёт важную патриотическую миссию».

«Каждый посетивший выставку может убедиться, что силы террористов были хорошо вооружены и подготовлены. Их удалось остановить на дальних рубежах, и российские военнослужащие, в том числе и сибиряки, приняли в этом непосредственное участие», — сказал Меняйло.

В сибирских регионах железнодорожный состав сделал восемь остановок — в Омске, Барнауле, Новокузнецке, Абакане, Братске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске. По данным сибирского полпредства, выставку посетили более 135 тысяч сибиряков.

Тем временем, 6 апреля партия «Яблоко» провела в Новосибирске антивоенный пикет.

«Я сюда пришел показать, что не все граждане России хотят войны, — сказал член регионального совета новосибирского отделения «Яблока» Кирилл Марьин, который вышел на пикет с российским флагом. — Флаг России впервые был поднят в конце 80-х — начале 90-х, он был символом демократии, символом надежды на построение в России свободного общества».

В пикете приняло участие более 20 человек. Отметим, что старт военно-патриотической акции «Сирийский перелом» дан 23 февраля 2019 года на Казанском вокзале Москвы, и завершится она 27 апреля 2019 года в парке «Патриот» Москвы. Дата приурочена ко Дню независимости Сирии. За это время поезд проедет 28,6 тысячи километров и совершит 62 остановки. Эшелон состоит из 20 вагонов, представлено свыше 500 образцов бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, экипировки и оборудования.