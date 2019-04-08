Москва, 8 апреля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Лидером всероссийской акции по сбору макулатуры «Сохраним лес» стала Московская область. Здесь собрали 19 964 кг бумаги.

Victorfliscorno Макулатура

Акция прошла в 76 регионах РФ, ее организовала молодёжная команда Общероссийского народного фронта. Представители организации предложили всем молодёжным объединениям присоединиться к сбору макулатуры.

Всего было собрано 118 тонн макулатуры, что, по подсчётам организаторов, позволит сохранить 1967 деревьев.

«Мы организовали точку по сбору макулатуры во дворе общежития РГСУ в Москве, и весь день студенты, которые здесь проживают, а также жители окрестных домов несли макулатуру», — рассказала студентка РГСУ, участник команды «Молодёжки ОНФ» Екатерина Семенихина.

Москва заняла 53 — место, здесь собрали 309 кг бумаги.