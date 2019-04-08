Вашингтон, 8 апреля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера в незаконной передаче информации прессе. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, команда Мюллера из «13 ненавистников Трампа» и «разгневанных демократов» незаконно передает информацию в СМИ, а ряд агентств распространяют «фейковые новости с источниками или без них».

«Источники больше не важны для нашей коррумпированной прессы», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мюллер закончил расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году. В Минюсте США заявили, что никаких доказательств связей Трампа с Россией обнаружено не было.

Демократы в Конгрессе США требуют обнародовать итоговый доклад Мюллера, однако встречают на своем пути сопротивление членов Республиканской партии.

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