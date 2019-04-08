Анкара, 8 апреля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 8 апреля Anadolu Ajansi.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Спецоперация проходила в провинции Ширнак на юго-востоке страны. В отчете военных не уточняется, какая судьба постигла «нейтрализованных» членов РПК.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране запрещена. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.