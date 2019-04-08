Вашингтон, 8 апреля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. ФБР США ведёт дело касательно возможного отмывания денег украинским олигархом Игорем Коломойским, сообщило 7 апреля американское издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники.

Lragir.am Сотрудники ФБР

По данным источников, расследование длится довольно давно. Прокуратура США работает в Северном округе штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.

Олигарху до сих пор не предъявили никаких обвинений. Любую вину Коломойский отрицает, более того, он утверждает, что правительство Украины захватило его банк под предлогом того, что он якобы находился на грани краха.

По данным СМИ, Коломойский проживает в Израиле, что может осложнить его экстрадицию в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, которого подозревают в тесных связях с олигархом Коломойский, заявил, что национализированный «Приватбанк» следует вернуть Коломойскому только после тщательных разбирательств. В данный момент этот банк является государственной собственностью.

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Напомним, олигарх лишился крупнейшего банка Украины в конце 2016 года после конфликта с действующим президентом Украины Петром Порошенко.