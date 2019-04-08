Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Компания Facebook намерена проложить подводный оптоволоконный кабель вдоль побережья Африки. Об этом 7 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что эта информация попала к нему от инсайдеров. Согласно ей, руководство Facebook хочет таким образом объединить несколько стран континента, снизить стоимость доступа к сети и получить новых пользователей своего сервиса. Отмечается, что решение по реализации проекта окончательно ещё не принято.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что персональные данные сотен пользователей соцсети Facebook оказались в открытом доступе. Их на облачный сервис компании Amazon загрузило одно из мексиканских изданий.