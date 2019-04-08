Москва, 8 апреля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Новой Москве может увеличиться спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. За год он уже вырос на 32%, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

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Это может произойти после реализации постановления правительства России о льготной ипотеке семьям с детьми по ставке 6% на весь срок кредита.

«Поэтому спрос на «однушки» и «двушки», которые чаще всего покупают молодые семьи, может вырасти», — отметил глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

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