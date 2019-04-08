Москва, 8 апреля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. «Яндекс.Маркет» приобрел компанию ScanToBuy, работающую над созданием службы, которая позволит покупателям самостоятельно сканировать товары в магазинах и оплачивать их при помощи приложения в смартфоне. Об этом 8 апреля сообщил портал VC.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-магазин

Обстоятельства и условия сделки неизвестны, вся команда разработчиков, состоящая из восьми человек, перешла на работу в «Яндекс». Отмечается, что запуск сервиса «Суперчек» от «Яндекс» запланирован на 2019 год.

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Напомним, стартап ScanToBuy был запущен в 2018 году. Он позволяет пользователям самостоятельно сканировать штрих-коды товаров в магазине и тут же оплачивать их. Проверка оплаты производится по QR-коду на выходе из магазина.