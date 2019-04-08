Луганск, 8 апреля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Боевики 108 батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ убили жителя населённого пункта Новотошковское за отказ отдать им мотороллер, заявил 7 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, пьяные украинские силовики вступили в конфликт с пожилым мужчиной, после чего начали его бить при свидетелях.

«Мужчину избивали до тех пор, пока он не перестал шевелится, после чего один из военнослужащих, повернувшись к свидетелям сказал, что так будет с каждым, кто попробует им возражать», — рассказал Осадчий.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, ранее из рядов ВСУ дезертировал один боевик, ещё один, не выдержав издевательств, прострелил ногу своему командиру.

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