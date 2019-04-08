Амман, 8 апреля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Президент Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани провел встречу с королем Иордании Абдаллой II в кулуарах Всемирного экономического форума, сообщает 8 апреля Kurdistan24.

(сс) jan Sefti Масуд Барзани

Стороны обсудили исторические связи между курдской автономией в Ираке и королевством Иордания, подчеркнув также тесные экономические связи.

Король Абдалла II подтвердил свою приверженность постоянному сотрудничеству и координации усилий в борьбе с террористической угрозой и экстремизмом.

Напомним, Всемирный экономический форму, посвященный вопросам Ближнего Востока и Африки, начал свою работу в субботу, 6 апреля. Мероприятие проводится в 17-й раз и 10-й раз в Иордании, что подчеркивает стабильность государства.