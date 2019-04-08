Москва, 8 апреля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам закрылись снижением. Российская валюта укрепилась к доллару США на 0,21%, до 65,34 руб., к евро — на 0,24%, до 73,30 руб., к фунту — на 0,51%, до 85,25 руб. Ключевым драйвером для её подорожания стал рост нефтяных котировок выше психологического уровня $70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Рубль мог бы укрепиться сильнее к доллару, но его остановили выходные дни (выход из рисковых активов), а также рост индекса доллара после публикации отчета по рынку труда в США за март, который оказался лучше ожиданий.

Сегодня, 8 апреля, на торгах в Азии доллар дешевеет по всему рынку. Наибольшие потери он несет к британскому фунту. Ситуация с британцем из-за Брекзит остается неопределенной, поэтому рост котировок в любое время может смениться на падение.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $70,76 за баррель. Нефть дорожает из-за эскалации военного конфликта в Ливии. Ближайшая цель на сегодня — $71,20. Доллар дешевеет — нефть дорожает. Внешний фон, не считая санкционных рисков, благоприятный для рубля. Можно ждать дальнейшего снижения пары доллар/рубль до зоны 65,00−65,15 руб.

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