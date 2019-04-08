Нижний Новгород, 8 апреля, 2019, 06:27 — ИА Регнум. ОАО «Завод технологического оборудования «Камея», учреждённое в 1993 году, обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о собственном банкротстве. Обоснованность заявления будет рассмотрена 21 мая 2019 года, а основанием для обращения стала задолженности в размере почти 13 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление было подано 14 марта 2019 года, сумма долга, ставшая основанием для обращения в суд, — 12,9 млн рублей. 21 мая 2019 года суд должен рассмотреть обоснованность требований.

«В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: должнику в течение десяти дней с даты получения настоящего определения направить в арбитражный суд — отзыв, с указанием сведений, предусмотренных статьей 47 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», справку о составе и стоимости имущества, расшифровку дебиторской задолженности, баланс на последнюю отчетную дату. НП СРО АУ «Развитие» (адрес: 117 105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1−2, комн. 36) в течение девяти дней с даты получения настоящего определения представить суду мотивированное заключение о соответствии арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — уточняется в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан путём реорганизации 25 ноября 1993 года, его основной вид деятельности — производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов. Гендиректор — Артём Рац, который выступал соучредителем страхового ООО «АСК», ликвидированного в 2007 году, и директором ликвидированного ООО «Орион», работавшего в сфере недвижимости.

На 26 апреля 2019 года назначено общее собрание акционеров завода. Из открытых источников известно, что в отношении ОАО возбуждено свыше 30 исполнительных производств по разным основаниям.

«Уставной капитал общества составляет 5305 рублей, разделен на 10 610 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50 рубля, — уточняется в годовой отчётности за 2017 год и добавляется, что среднесписочная численность работников — 87 человек. — ОАО ЗТО «Камея» специализируется на производстве автофургонов с 1995 года. Модернизация предприятия в 2015 году позволила наладить выпуск техники специального назначения, такой как вахтовые автобусы, передвижные мастерские (бригадные автомобили), аварийно-ремонтные мастерские, техпомощи, эксплуатируемые предприятиями ЖКХ, энергетического комплекса, нефтедобывающей отрасли и газовой промышленности, а также более сложной техники: передвижные лаборатории различного назначения, командно-штабные и аварийно-спасательные машины, передвижные узлы связи для министерства чрезвычайных ситуаций, министерства внутренних дел и прочих силовых структур».

В отчёте уточняется, что в 2017 году рынок спецтехники подвергся «сильному влиянию сложной экономической и политической ситуации, сложившейся между Россией и другими странами». Для нижегородского завода ситуация обернулась крайне неравномерной загрузкой предприятия, что «вместе с несвоевременными платежами заказчиков привело к образованию в середине 2017 года существенного кассового разрыва, сбоям в поставке сырья и как следствие простоям оборудования и срывам сроков производства и исполнения заказов».