Бор, Нижегородская область, 8 апреля, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Обанкроченный весной 2017 года «Татфондбанк» планирует обратиться с исками о банкротстве Ильи и Николая Савельевых. Последний выступал соучредителем ряда юрлиц и является депутатом Совета депутатов городского округа город Бор. ТФБ опубликовал соответствующие сообщения о намерениях в федеральном реестре юридически значимых событий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«ПАО «Татфондбанк» в лице Конкурсного управляющего — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании Савельева Николая Ананьевича (ИНН 524 600 004 219) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение банк разместил и относительно Ильи Николаевича Савельева.

Николай Савельев является действующим депутатом городского Совета города Бор, и представляет фракцию «Единой России». Он также основной владелец свиноводческого ООО «Агрофирма «Золотой колос», директором которого является Ольга Савельева. Савельев избран по одномандатному избирательному округу №21. По данным декларации о доходах, за 2017 год доход депутата составил 4 851 667,54 рубля, доход супруги — 5 758 008,59 рубля. В собственности депутата по итогам 2017 года был 21 земельный участок и квартира общей площадью 45,7 кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, Николай Савельев в разные годы выступал соучредителем четырёх юрлиц, в том числе ликвидированного ООО «Кама-Ярославль», нижегородских ЗАО «Мост» (вторым соучредителем был Евгений Лебедев, чьи данные совпадают с данными спикера Заксобрания Нижегородской области, который родом из Бора) и ЗАО «ТД «Мясной пир». В списке действующих — только ООО «Агрофирма «Золотой колос», созданное в июне 2003 года в Нижегородской области для разведения свиней. Уставный капитал — 2,1 млн рублей, директор — Ольга Савельева. Николаю Савельеву принадлежит в компании свыше 99%. Помимо него, в числе совладельцев — Сергей Дорогавцев, Юрий Буравков и Ринат Губайдуллин. Доли всех совладельцев с 2014 года находятся в залоге у «Татфондбанка», доля Савельева до 31 марта 2022 года.

Губайдуллин в разные годы также был соучредителем девяти юрлиц в Татарии, одного — в Республике Алтай. Почти все компании на сегодня ликвидированы, а ЗАО «Холдинговая компания «Золотой колос» с октября 2018 года находится в стадии ликвидации. Вторым соучредителем ЗАО был бывший глава правления ТФБ — Роберт Мусин, который на сегодня проходит фигурантом ряда уголовных дел.

За Ильей Савельевым, которого ТФБ также планирует банкротить, никаких фирм в ЕГРЮЛ не зарегистрировано, но с 2015 года он оформлен как индивидуальный предприниматель, работающий в консультативной сфере и области компьютерных технологий.