Обыски у замглавы минздрава Якутии Вербицкой: Это напоминает 37-й год
Якутск, 8 апреля, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая, в кабинете и доме которой представители правоохранительных органов провели обыски, заявила, что повода для этого она не давала. Действия силовиков замглавы ведомства назвала правовым беспределом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Складывается впечатление, и на самом деле так оно и есть, что это уже целенаправленная деятельность правоохранительных органов с целью дискредитации и меня, и поиска каких-то непонятных улик о какой-либо корыстной деятельности», — сказала Людмила Вербицкая телеканалу «Якутия 24».
По словам замминистра, обыски в её доме напоминали 37-й год:
«Те люди, которые в чёрных масках зашли домой, они озвучивали, что если вы сами не захотели уехать из Якутии, то пойдёте по этапу. Это напоминает 37-й год».
Результатом посещения силовиками дома Людмилы Вербицкой стало изъятие у неё лишь мобильного телефона, которым она пользуется, и рабочего планшета.
«Сегодня я вижу однозначно правовой беспредел. Без каких-либо оснований, без на то имеющихся улик, что-то писалось по «МедФуду», и вдруг на этом строится обвинительный документ, по которому возбуждено уголовное дело. Были какие-то публикации, по которым главный врач дал неоднозначный комментарий, и это явилось поводом для того, чтобы были какие-то действия предприняты в отношении меня. Это даже не мои функциональные обязанности. Обыски проведены на пустом месте, даже без понимания, что я за это направление не отвечаю, и если пояснить, то закуп питания, приобретение для больниц осуществляют сами руководители, главные врачи. Ну, то есть логики абсолютно никакой нет», — заверила Людмила Вербицкая.
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Как сообщало ИА REGNUM, обыски в минздраве Якутии и нескольких медучреждениях республики прошли 4 апреля. По информации МВД РФ, поводом для них стало уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). По версии следствия, сотрудник минздрава превысила свои полномочия, повлияв на результат определения поставщика услуг в госзакупках.
«Подозреваемая допустила умышленное нарушение положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При подготовке конкурсной документации для закупки в интересах республиканской больницы партии ланч-боксов, применяемых для организации питания пациентов, она, используя служебное положение, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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