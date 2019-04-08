Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. 7 апреля в Санкт-Петербурге прошёл шестой финальный матч западной конференции между командами СКА и ЦСКА. Победную шайбу забросил нападающий Никита Гусев. Как сообщает «Спорт Экспресс», этот гол изучали двенадцать минут и засчитали после видеопросмотра.

Андрей Пронин ИА REGNUM Ледовый дворец

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Счёт матча: СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Якупов — 3 (Карпов), 15:35 — 1:0. Якупов — 4 (Бывальцев, Херсли), 22:02 — 2:0. Робинсон — 4 (Светлаков, Капризов), 33:16 — 2:1. Робинсон — 5 (бол., Шалунов, Окулов), 35:37 — 2:2. Гусев — 9 (бол., Плотников, Хафизуллин), 45:52 — 3:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Вратари: Шестеркин — Сорокин (58:54).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 16 (6+8+2) — 27 (8+12+7).

Судьи: Белов, Гофман.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)