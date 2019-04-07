Москва, 7 апреля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 7 апреля на стадионе «РЖД-арена» в Москве, завершилась со сетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В составе гостей отличился со штрафного Ярослав Ракицкий (на 54-й минуте игры), у хозяев поля мяч забил Владислав Игнатьев (на 61-й минуте матча).

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Московский «Локомотив», набравший 39 баллов, находится на четвертой позиции.

Читайте также: «Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

А также: «Ростов» переиграл «Урал» в матче чемпионата России