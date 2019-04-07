Тунис, 7 апреля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли, ещё десять получили травмы в результате опрокидывания пассажирского автобуса на юге Туниса. Об этом 7 апреля сообщила тунисская радиостанция Mosaique.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительной информации, в салоне автобуса находились 28 человек, проживающих в провинциях Меденин и Татавин. Большинство пассажиров — дети, которые ехали на экскурсию.

Сообщается, что водитель автобуса пропустил поворот, в результате чего автобус съехал в овраг, перевернувшись несколько раз.

На месте ДТП в настоящее время работают представители экстренных служб. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в городе Подольске в Подмосковье, в результате которого пострадали пять человек.