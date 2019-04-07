Хабаровск, 7 апреля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Инспектор ДПС Вячеслав Размашкин спас человека из автомобиля, загоревшегося в результате ДТП в городе Хабаровске. Об этом 7 апреля сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По её словам, лейтенант полиции Вячеслав Размашкин во время патрулирования улиц города стал свидетелем ДТП. Водитель на иномарке, следовавшей в попутном направлении врезался в столб, после чего машина загорелась.

Размашкин припарковал свою машину, вызвал на место ДТП экстренные службы и кинулся спасать водителя.

Разбив лобовое стекло, сотрудник ГИБДД сумел проникнуть в салон автомобиля и вытащить раненого человека. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи экстренно доставили пострадавшего в травматологическое отделение больницы города Хабаровска.

Ирина Волк заявила, что руководством МВД РФ было принято решение о поощрении лейтенанта полиции Вячеслава Размашкина за проявленные им в экстремальной ситуации мужество и смелость.