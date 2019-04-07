Копенгаген, 7 апреля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Четырнадцать человек были задержаны датской полицией после перестрелки в датском городе Хорсхольм. Об этом 7 апреля сообщил телеканал SVT.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Стрельба произошла около 18:00 по местному времени 6 апреля в районе Рунгстед города Хорсхольм. Молодые люди возрастом от 20 до 32 лет, подозреваемые в непосредственном участии в стрельбе, были задержаны в пригороде Копенгагена, практически сразу после инцидента.

В результате перестрелки погиб мужчина 20-ти лет, ещё четыре человека получили лёгкие ранения.

Сотрудники полиции пока не сообщают подробностей инцидента. На специальной пресс-конференции представителями полиции было заявлено о криминальном характере перестрелки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в американском городе Чикаго, в результате которой были ранены шесть человек, в том числе двое детей.