Москва, 8 апреля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Граждане Японии вовсе не так единодушны в отношении претензий к России, как это может показаться из сообщений СМИ, российских и японских. О том, как «курильский вопрос» разделяет мнение простых японцев и их политической элиты, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Скорее многие жители Японии, интересующиеся внешней политикой, обеспокоены развитием отношений в треугольнике Россия-Япония-Китай — укрепление отношений между Москвой и Пекином они видят направленным не только на сдерживание США, но и против Японии. Поэтому нагнетание темы т.н. «северных территорий» видится таким гражданам Японии опасной тенденцией, способной только укрепить российско-китайское сотрудничество, тем более что и в отношении Китая официальный Токио выдвигает сходные претензии по островам Сэнкаку-Дяоюйдао в Восточно-Китайском море.

Некоторые японские политологи предупреждают об опасности возникновения «антияпонского блока», если вопросы Токио, связанные с территориальными претензиями к соседям, не будут разрешены в ближайшем будущем. Но существует ли способ, который позволит Японии избежать развития событий по такому сценарию? Точка зрения, которую представил в статье «Политика и экономика России» японский журналист Ёсинори Китано, может служить примером реалистичного подхода, который разделяют многое сограждане автора. Китано предлагает внимательнее отнестись к опасениям России о расширении американского военного присутствия и даже приписывает президенту России Владимиру Путину требование к Токио отказаться от военного договора с США. К чему же склонится мнение японских экспертов и простых граждан в отношении России?

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