Москва, 7 апреля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» определился с формой на матч 22-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) с командой «Локомотив», опубликовав соответственной сообщение в своем официальном twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Зенита

«Сегодня играем в белом!», — говорится в сообщении в twitter «Зенита». Вратарь санкт-петербургской команды выйдет на поле в желтом комплекте формы.

Соперники «Зенита» сыграют матч в красной форме, их голкипер будет играть в черном форменном комплекте.

Отметим, матч 22-го тура между клубами РПЛ «Зенит» и «Локомотив» состоится 7 апреля в Москве и начнется в 19:00 мск. Команды занимают первое и второе место соответственно, разрыв между ними в турнирной таблице составляет 6 очков.