Екатеринбург, 7 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге собрали 840 килограммов макулатуры в рамках акции #СохранимЛес во многом благодаря семьям с детьми. Об этом заявил координатор акции Иван Щербицкий корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) myrfa Макулатура

Акция свердловской молодёжки «Общероссийского народного фронта» проходила на двух площадках, около учебных корпусов Уральского федерального университета. Всего было собрано 840 килограмм макулатуры, которая теперь пойдёт на мусоросортировочный завод.

Участниками акции в основном стали семьи с детьми. Сдавали макулатуру и те горожане, которые случайно узнали об инициативе на улице, — через некоторое время они возвращались к активистам с килограммами ценного груза. Организаторы насчитали 69 участников акции.

По мнению координатора инициативы, уже сейчас граждане России готовы к раздельному сбору мусора. «Но пропаганда никогда не помешает», — подчеркнул он.

Акция признана успешной, и в этом году активисты планируют закрепить её результаты на последующих мероприятиях.

Напомним, по всей России 7 апреля проходит акция #СохранимЛес. Активисты считают важным обратить внимание граждан на необходимость раздельного сбора мусора. Жители России должны воспитывать в самих себя и своих детях бережное отношение к природе, считают организаторы.