Варшава, 7 апреля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. По меньшей мере $900 млрд намерены требовать от Германии польские власти в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил депутат Сейма Польши Януш Шевчак в интервью журналу Wpolityce.

Ежи Коссак. Битва под Кутно. 1939 г

Он отметил, что до тех пор, пока власти ФРГ не погасят задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, им стоит сохранять исключительную сдержанность, когда дело касается нападок на польское правительство. Речь идет о сумме не менее $900 млрд.

Шевчак также назвал позором то, что в течение последних 30 лет польские власти игнорировали вопрос о компенсации ущерба. Германия должна подготовить для выплаты репараций «достойные средства», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава польского парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик отмечал, что Польша предъявит Германии другую сумму репараций после пересчета ущерба по новой методике. Отчет 1947 года оценивал потери Варшавы в $50 млрд, что на сегодняшний день соответствует примерно $850 млрд.

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