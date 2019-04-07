Стамбул, Турция, 7 апреля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 позволят Турции не только защищать свои границы, но и обеспечить безопасность стран Евросоюза и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, передает Sputnik.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Он напомнил, что изначально турецкие власти хотели приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, однако отказались от замысла из-за невыгодного кредита. После было подписано соглашение с Россией о поставках С-400.

В первую очередь российские ЗРС нужны Анкаре для защиты собственных границ с сирийской стороны. Однако ракетные системы позволят также защитить границы стран ЕС и НАТО. Системы С-400 турция получит в июле, добавил Челик.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США крайне негативно относятся к решению властей Турции купить российские ЗРС С-400. Между тем Москва уже получает от Анкары деньги за вооружение.

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