Санкт-Петербург, 7 апреля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. В Петербурге торжественно завершился ежегодный фестиваль разработчиков настольных игр «Граникон-2019». Корреспондент ИА REGNUM сообщает о победителях конкурса разработчиков во всех номинациях.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Тест игры
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Настольные игры

Лучшими детскими играми стали (в порядке призовых мест):

«Ловцы жемчуга» Павла Атаманчука,

«Пряники» Надежды Пенкрат,

«Ярмарка» Юрия Ямщикова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Игра идёт неплохо
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Перед игрой
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Процесс игры

Выбор публики в этой номинации — игра «Герои-матрешки. Общий сбор», Максима Медведева и Алексея Корепова.

В номинации «игры для вечеринок» победили проекты «Пикассо» Артема Лиса, «Щепка» Владимира Коршунова», «Алиэкспресс» Артема Платонова. Лучшей по мнению гостей конвента стала игра «Azill» Игоря Ломова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Многие игроки любят делать пометки во время тестирований новых проектов
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Для авторов настольных игр, издателей, блогеров, представителей СМИ
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
В процессе
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Стенд с настольными играми

Призы за игры для широкой аудитории забрали «Ухожу красиво» Дамира Хуснатдинова, «Галерея 3000» Павла Атаманчука, «Цветочные поляны» Надежды Пенкрат. Народную номинацию забрала игра «Детектив» Юрия Ямщикова.

Среди сложных игр были отмечены призовыми местами проекты «Терра Нова» Андрея Колупаева, «Регата» Антона Мурыскина и «Четвертая Власть» Александра и Татьяны Величкиных. Приз зрительских симпатий достался игре «Lost Civilization» Максима Ермакова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Игры для опытных игроков
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Кто идёт теперь?
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Тестирование игры Firetile
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Настольные проекты издательства «Звезда»

Также подвели и итоги конкурса «Геймджем» — традиционной части конвента, в которой разработчики делятся на группы и за полтора часа должны создать новую игру. Победил проект «Дружные облака»: жюри отметило уникальную механику игры, в которой нужно вовремя схватить за руку определенного человека. Авторам вручили призы — настольную игру, дипломы и баночку джема в качестве символа конкурса.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Найти игрока на «Граниконе» легко — достаточно поднять табличку
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Подготовка к тестовой игре
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
На «Граниконе» яблоки — это не просто яблоки

На церемонии закрытия команда оргкомитета фестиваля поблагодарила участников, членов жюри, генеральных и информационных партнёров и площадку, без которой мероприятие бы не состоялась — «Библиотеку Друзей».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM
«Граникон» проходит в «Библиотеке друзей»
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Лекция от Павла Ильина из Hobby World
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Слушатели
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Презентацию издательства «Студия 101» ведёт Александр Ермаков
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Игра с необычными матрёшками

«Граникон-2019» проходил в течение трёх дней (с 5 по 7 апреля). Каждый день гости фестиваля могли протестировать десятки игр отечественных разработчиков в разных стадиях подготовки — от нарисованных карандашом от руки прототипов, до коробок, уже готовых к продаже.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM
В ожидании игрального подвига
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Настольные проекты
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Автор со своей игрой на «Граниконе»
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Вячеслав Мокеев