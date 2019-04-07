«Граникон-2019»: как это было и кто победил?
Санкт-Петербург, 7 апреля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. В Петербурге торжественно завершился ежегодный фестиваль разработчиков настольных игр «Граникон-2019». Корреспондент ИА REGNUM сообщает о победителях конкурса разработчиков во всех номинациях.
Лучшими детскими играми стали (в порядке призовых мест):
«Ловцы жемчуга» Павла Атаманчука,
«Пряники» Надежды Пенкрат,
«Ярмарка» Юрия Ямщикова.
Выбор публики в этой номинации — игра «Герои-матрешки. Общий сбор», Максима Медведева и Алексея Корепова.
В номинации «игры для вечеринок» победили проекты «Пикассо» Артема Лиса, «Щепка» Владимира Коршунова», «Алиэкспресс» Артема Платонова. Лучшей по мнению гостей конвента стала игра «Azill» Игоря Ломова.
Призы за игры для широкой аудитории забрали «Ухожу красиво» Дамира Хуснатдинова, «Галерея 3000» Павла Атаманчука, «Цветочные поляны» Надежды Пенкрат. Народную номинацию забрала игра «Детектив» Юрия Ямщикова.
Среди сложных игр были отмечены призовыми местами проекты «Терра Нова» Андрея Колупаева, «Регата» Антона Мурыскина и «Четвертая Власть» Александра и Татьяны Величкиных. Приз зрительских симпатий достался игре «Lost Civilization» Максима Ермакова.
Также подвели и итоги конкурса «Геймджем» — традиционной части конвента, в которой разработчики делятся на группы и за полтора часа должны создать новую игру. Победил проект «Дружные облака»: жюри отметило уникальную механику игры, в которой нужно вовремя схватить за руку определенного человека. Авторам вручили призы — настольную игру, дипломы и баночку джема в качестве символа конкурса.
На церемонии закрытия команда оргкомитета фестиваля поблагодарила участников, членов жюри, генеральных и информационных партнёров и площадку, без которой мероприятие бы не состоялась — «Библиотеку Друзей».
«Граникон-2019» проходил в течение трёх дней (с 5 по 7 апреля). Каждый день гости фестиваля могли протестировать десятки игр отечественных разработчиков в разных стадиях подготовки — от нарисованных карандашом от руки прототипов, до коробок, уже готовых к продаже.