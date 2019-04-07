Санкт-Петербург, 7 апреля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. В Петербурге торжественно завершился ежегодный фестиваль разработчиков настольных игр «Граникон-2019». Корреспондент ИА REGNUM сообщает о победителях конкурса разработчиков во всех номинациях.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тест игры

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Настольные игры

Лучшими детскими играми стали (в порядке призовых мест):

«Ловцы жемчуга» Павла Атаманчука,

«Пряники» Надежды Пенкрат,

«Ярмарка» Юрия Ямщикова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Игра идёт неплохо

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Перед игрой

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Процесс игры

Выбор публики в этой номинации — игра «Герои-матрешки. Общий сбор», Максима Медведева и Алексея Корепова.

В номинации «игры для вечеринок» победили проекты «Пикассо» Артема Лиса, «Щепка» Владимира Коршунова», «Алиэкспресс» Артема Платонова. Лучшей по мнению гостей конвента стала игра «Azill» Игоря Ломова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Многие игроки любят делать пометки во время тестирований новых проектов

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Для авторов настольных игр, издателей, блогеров, представителей СМИ

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В процессе

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Стенд с настольными играми

Призы за игры для широкой аудитории забрали «Ухожу красиво» Дамира Хуснатдинова, «Галерея 3000» Павла Атаманчука, «Цветочные поляны» Надежды Пенкрат. Народную номинацию забрала игра «Детектив» Юрия Ямщикова.

Среди сложных игр были отмечены призовыми местами проекты «Терра Нова» Андрея Колупаева, «Регата» Антона Мурыскина и «Четвертая Власть» Александра и Татьяны Величкиных. Приз зрительских симпатий достался игре «Lost Civilization» Максима Ермакова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Игры для опытных игроков

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Кто идёт теперь?

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тестирование игры Firetile

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Настольные проекты издательства «Звезда»

Также подвели и итоги конкурса «Геймджем» — традиционной части конвента, в которой разработчики делятся на группы и за полтора часа должны создать новую игру. Победил проект «Дружные облака»: жюри отметило уникальную механику игры, в которой нужно вовремя схватить за руку определенного человека. Авторам вручили призы — настольную игру, дипломы и баночку джема в качестве символа конкурса.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Найти игрока на «Граниконе» легко — достаточно поднять табличку

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Подготовка к тестовой игре

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На «Граниконе» яблоки — это не просто яблоки

На церемонии закрытия команда оргкомитета фестиваля поблагодарила участников, членов жюри, генеральных и информационных партнёров и площадку, без которой мероприятие бы не состоялась — «Библиотеку Друзей».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM «Граникон» проходит в «Библиотеке друзей»

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Лекция от Павла Ильина из Hobby World

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Слушатели

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Презентацию издательства «Студия 101» ведёт Александр Ермаков

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Игра с необычными матрёшками

«Граникон-2019» проходил в течение трёх дней (с 5 по 7 апреля). Каждый день гости фестиваля могли протестировать десятки игр отечественных разработчиков в разных стадиях подготовки — от нарисованных карандашом от руки прототипов, до коробок, уже готовых к продаже.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В ожидании игрального подвига

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Настольные проекты

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Автор со своей игрой на «Граниконе»