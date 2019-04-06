Триполи, 7 апреля, 2019, 02:08 — ИА Регнум. Не менее 14 военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) погибли при наступлении на Триполи. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Генерал уточнил, что 6 апреля позиции ЛНА подверглись воздушным ударам со стороны противника — ливийского Правительства национального согласия. Убитых среди военных не было.

Командование ЛНА воздерживается от применения авиации в борьбе за Триполи ради безопасности жителей и их имущества, отметил аль-Мисмари. Он подтвердил, что под контроль ЛНА перешел не действующий с 2014 года международный аэропорт ливийской столицы, а также ведущая в город трасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи. В настоящее время Ливия пребывает в условиях двоевластия: в Триполи заседает Правительство национального согласия во главе с премьер-министром Фаизом Мустафой аль-Сараджем, тогда как на востоке страны при поддержке ЛНА действует временное правительство под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

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