Выборг, Ленинградская область, 6 апреля, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями произошло 6 апреля в 21:35 мск в Выборгском районе Ленинградской области, на 65 километре федеральной автодороги «Скандинавия».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Женщина, 1980 года рождения, вместе с семилетним мальчиком, перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода и были сбиты грузовым тягачом Volvo, которым управлял мужчина, 1955 года рождения.

В результате ДТП женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в дорожной полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года молодая женщина и ее шестимесячная дочь погибли в ДТП на трассе «Скандинавия» после выноса автомобиля, в котором они ехали как пассажиры, на встречную полосу.

Трасса «Скандинавия» является частью европейского маршрута E18 и азиатского маршрута AH8. Из-за большого числа тяжелых ДТП, особенно в зимний период, трасса «Скандинавия» ранее получила у водителей печальную славу как «дорога смерти». Главной причиной аварийности является отсутствие разделителей встречных потоков.