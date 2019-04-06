Москва, 6 апреля, 2019, 21:50 — ИА Регнум. В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС Юрий Грехов.

Vitalykuzmin.net ЗРПК «Панцирь-С1»

По его словам, новый комплекс, в частности, хорошо показал себя против беспилотных летательных аппаратов и других сверхмалых целей.

«Комплекс «Панцирь-СМ» … показал свою высокую эффективность», — отметил Грехов.

Как передавало ИА REGNUM, 11 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне на тему «Состояние обороноспособности Российской Федерации и вопросы законодательного обеспечения» заявил, что за шесть лет Минобороны РФ провело системное перевооружение Вооружённых сил РФ.

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