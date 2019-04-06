Ташкент, 6 апреля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Международная организация труда (МОТ) заявила об отсутствии использования детского и принудительного труда в хлопковой промышленности Узбекистана, сообщает МИД Узбекистана.

S Aziz123 Хлопок

Согласно докладу МОТ, в 2018 году более 93% участников уборочной кампании никоим образом не вовлекались в принудительные формы занятости, а также отсутствовало систематическое привлечение студентов, преподавателей, врачей и медсестер.

«Таким образом, одна из самых авторитетных и старейших международных организаций мира подтвердила значительное улучшение ситуации с правами работников в данной сфере Узбекистана по всем аспектам», говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что использование принудительного труда является результатом «приверженности руководства республики на деле выполнять все свои международные обязательства и национальные программы, в центре которых принцип: «Государство должно служить интересам человека».

«Документ также признает значительное улучшение условий труда в сельхозсекторе Узбекистана, в частности увеличение оплаты сборщиков хлопка и усиление свободы слова и выражений, признается факт улучшения ситуации с обеспечением свободы прессы, а также открытое взаимодействие Узбекистана с правозащитными организациями и гражданскими активистами», говорится в сообщении.

Исследование ситуации в хлопковой отрасли Узбекистана было проведено наблюдателями МОТ и местными правозащитниками во всех регионах страны, включали сборщиков хлопка и другие группы, которые прямо или косвенно участвуют в сборе урожая. Кроме того, было проведено комплексное телефонное обследование более 3000 случайно отобранных человек. Перед уборкой урожая эксперты МОТ организовали подготовку по принципам справедливого найма примерно для 7 тысяч человек, непосредственно занимающихся наймом работников для уборки хлопка.