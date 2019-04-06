Вашингтон, 6 апреля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Мировой рынок игровых компьютеров и ноутбуков будет расти в течение ближайших пяти лет, согласно прогнозу экспертов исследовательской компании IDC.

За компьютером

В IDC прогнозируют, что мировой рынок игровых компьютеров, ноутбуков и соответствующих мониторов вырастет в 2019 году на 8,2%. Ожидается, что до 2023 года рынок будет ежегодно расти в среднем на 9,8%.

«Облачные игровые сервисы и рост популярности игр на мобильных устройствах создаёт новые проблемы для рынка компьютерных игр. Однако существует множество причин для оптимизма, поскольку проблемы, связанные с задержкой и требованиями к пропускной способности, вероятно, ограничат успех облачных игровых сервисов в краткосрочной перспективе», — отметил эксперт IDC Джитеш Убрани.

К игровым компьютерам эксперты относят устройства с высокопроизводительными видеокартами, исключая графические карты, предназначенные для профессионального использования (например, для создания компьютерной графики).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта американская компания Apple представила облачный игровой сервис Arcade для устройств под управление операционных систем iOS и macOS.