Брест, Белоруссия, 6 апреля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Старинный белорусский город Брест официально объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств. Торжественная церемония вручения сертификата состоялась в спорткомплексе «Виктория». В рамках престижного статуса в городе будет проведено более 40 международных мероприятии. В праздничном концерте, посвященному этому событию, приняли участие коллективы из всех стран Содружества. Россию представляли известный певец Ренат Ибрагимов, русский народный оркестр Москва, солист Большого театра Ярослав Абаимов, прославленный ансамбль танца «Вайнах».

Андрей Грук ИА Красная Весна Холмские ворота. Брестская крепость, Брест, Белоруссия

Заметим, что согласно негласному правилу масштабного проекта «Культурные столицы содружества» центром проведения международных фестивалей, концертов, выставок, встреч творческой молодежи, выбираются не столичные города. Предыдущим центром культуры СНГ был армянский город Горис.