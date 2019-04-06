Триполи, 6 апреля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Фельдмаршал Халифа Хафтар, который руководит Ливийской национальной армией, отказался от предложения генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша провести переговоры с премьер-министром из ливийского правительства национального согласия Файезом Сарраджем в Женеве. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.

(сс) Brigitte N. Brantley. U.S. Secretary of Defense Файез Саррадж

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Триполи прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он провёл встречу с Сарраджем и убедил того встретиться с фельдмаршалом Хафтаром при условии прекращения боевых действий.

Однако Хафтар это предложение Гутерреша отклонил. Генсек ООН покинул Ливию «с тяжелым сердцем».

Также утверждается, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уведомил Совет Безопасности ООН о том, что встреча Гутерреша с Хафтаром в Бенгази была «разочаровывающей».

Напомним, что 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сейчас его войска блокируют столицу с суши, но в сам город пока не заходят.