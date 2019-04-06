Санкт-Петербург, 6 апреля, 2019, 05:19 — ИА Регнум. На автодороге «Кола» в Ленинградской области бензовоз столкнулся с автобусом, «Газелью» и легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Eli Duke Автомобильная авария

Сообщается, что авария произошла в 14:45 мск на 17-м километре трассы. Грузовик КамАЗ остановился на обочине из-за поломки и занял часть полосы для движения автомобилей.

Из-за этого водителю следовавшего за ним бензовоза пришлось резко затормозить, в результате чего в бензовоз сзади въехал автобус. В автобус врезалась «Газель», а в нее — легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Испании произошло массовое ДТП с участием более 50 автомобилей. Авария произошла из-за обрушившегося на регион снегопада, вызвавшего гололедицу на дорогах. В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина, ее госпитализировали. Остальные пострадавшие получили незначительные травмы.