Оттава, 6 апреля, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Иностранные государства могут попытаться вмешаться в парламентские выборы в Канаде, заявил премьер-министра страны Джастин Трюдо в эфире телеканала Globan News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клён канадский!

«Последние несколько лет мы наблюдали за попытками вмешательства или влияния других государств на демократические процессы. Мы видим, что такие страны, как Россия, стоят за многими информационными компаниями в соцсетях», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Джереми Хант намеревался обсудить с коллегами на саммите G7 «враждебные действия» со стороны России. В том числе Хант предложил обсудить иностранное вмешательство в выборы по всему миру.