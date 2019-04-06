Москва, 6 апреля, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Подаренный белорусским президентом Александром Лукашенко картофель понравился президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу СТВ.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Отвечая на вопрос о картошке, которую Лукашенко подарил Путину на новый год, Песков сказал, что презент понравился:

«Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно».

Он отметил, что не знает, какие конкретно блюда были приготовлены из подаренного картофеля.

«Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества», — добавил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко во время визита в Москву в преддверии нового года подарил Путину четыре мешка картофеля разных сортов с собственного огорода и белорусское сало.

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